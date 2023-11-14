Россиянка тайно родила ребенка в лесу и бросила его на произвол судьбы Mash: женщина из Омской области тайно родила ребенка в лесу и оставила его там

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жительница Омской области тайно родила в лесу ребенка и оставила его лежать среди деревьев, сообщает Mash Siberia. После того как младенца нашли, была проведена генетическая экспертиза, с помощью которой удалось установить личность матери. Следственный комитет возбудил дело по статье о покушении на убийство малолетнего.

Ребенок был найден 25 сентября в парке села Одесское, состояние здоровья мальчика — хорошее. Мать новорожденного нашли спустя полтора месяца, ее материнство подтвердила генетическая экспертиза.

Следователям 33-летняя женщина рассказала, что у нее уже есть двухлетняя дочь, поэтому второго ребенка она оставила в лесу за ненадобностью. Канал пишет, что матери найденного ребенка удалось скрывать свою беременность от друзей и сожителя.

В октябре органы опеки в Улан-Удэ начали проверку в отношении женщины, которая вывела своего ребенка из детского сада к мусорному баку в шортах и футболке из-за того, что он не хотел спать в тихий час. Омбудсмен Наталья Ганькина взяла на контроль итоги проверки, отсмотрев камеры видеонаблюдения, установленные на территории детского сада.

До этого житель тувинского города Кызыла убил новорожденного, бросив его несколько раз на пол. Следователи предполагают, что подозреваемый схватил новорожденного сына и бросил на пол во время ссоры с женой. При этом отмечается, что женщина успела поймать ребенка, однако обвиняемый вновь схватил его и бросил еще раз.