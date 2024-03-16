Маск согласился, что военные запасы США истощились из-за Украины

Фото: defense.gov

Американский предприниматель Илон Маск в Twitter (X) согласился с точкой зрения бизнесмена Дэвида Сакса о том, что конфликт на Украине истощил военные ресурсы США. По мнению последнего, неоконсерваторы ведут себя так, словно американская мощь неисчерпаема, и отказываются признавать необходимость компромиссов.

Сакс, рассуждая на тему финансирования Киева со стороны Вашингтона, отметил, что США «по глупости истощили свои запасы оружия в ходе прокси-войны на Украине, которую легко можно было избежать». Маск отреагировал на его пост одним словом: «Да».

Маск ранее согласился с президентом России Владимиром Путиным по ядерному оружию. Он прокомментировал публикацию издания Zerohedge, которое сообщило, что Москва применит боеголовки в том случае, если Россия окажется под угрозой. На этот пост американский предприниматель также ответил кратко: «Конечно».

До этого американский предприниматель возмутился насильственными методами мобилизации на Украине. Поводом для реплики стал пост одного из пользователей платформы, который опубликовал видео, где показано, как на границе Украины был задержан автобус с мужчинами призывного возраста. Бизнесмен отметил, что очень много «людей погибло за последний год впустую», и посочувствовал тем, кто пытается покинуть страну.