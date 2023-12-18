Машина на скорости врезалась в кортеж Байдена

Фото: Yuri Gripas - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

В США один из автомобилей кортежа президента Штатов Джо Байдена попал в ДТП, передает Reuters. Инцидент произошел в воскресенье в штате Делавэр, где американский лидер проводит выходные вместе со своей супругой Джилл. Отмечается, что президент и первая леди США не пострадали.

Вскоре журналист Bloomberg Джош Уингров опубликовал видеозапись аварии. По его словам, виновник ДТП столкнулся с одной из машин кортежа — он врезался во внедорожник, который перекрыл улицу, пока президент присутствовал на предвыборном мероприятии. По информации журналиста, авария не нарушила график президента: Байден и первая леди уехали на своем автомобиле.

Ранее Байден решил прочистить нос в ходе совместной пресс-конференции с Зеленским. Именно в этот момент украинский лидер зачитывал речь, в том числе благодарил Штаты за введение новых антироссийских санкций. Когда он дошел до темы экономических ограничений — президент достал салфетку и, повернувшись к выступающему коллеге, начал сморкаться. Зеленский это проигнорировал, он не сбился с мысли и даже не взглянул на Байдена.

До этого Байден расхохотался, когда журналист спросил, хочет ли он победы Украины в конфликте с Россией. Глава страны продолжал смеяться даже тогда, когда сотрудник издания задал уточняющий вопрос: «Да или нет?» Ответа он так и не дал.