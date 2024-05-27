«Маневры языком»: политолог объяснил выбор США между Тайванем и Украиной Политолог Перенджиев: США больше заинтересованы в помощи Тайваню

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США оказались больше заинтересованы в помощи Тайваню, чем Украине, заявил в разговоре с NEWS.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев. Политолог подчеркнул, что заявления американского конгрессмена Майкла Маккола о готовности поддержать Тайвань являются просто «маневрами языком».

Конгрессмен [Маккол] в своем заявлении хочет показать любовь к Тайваню, что якобы он выходит на первый план и больше любим, чем Украина. Эта риторика связана не с этим. США хотят показать, что они готовы сильнее защищать Тайвань, чем делали это с Украиной. Это маневры языком, — пояснил эксперт.

По мнению Перенджиева, такие заявления связаны и с успешным наступлением России в рамках специальной военной операции на Украине. Он считает, что тем временем Китай может и не начать боевые действия на территории Тайваня.

У США будет другая военно-техническая политика в отношении Тайваня, будут поставлять новейшее вооружение. А с вооружением будут военнослужащие США. Маккол практически намекает, что США готовы к военному конфликту с Китаем за Тайвань, — добавил эксперт.

Глава Центра по исследованию политики, ВС и концепций боевых действий Китая при Институте нацобороны и безопасности Тайваня Оу Сифу ранее заявил, что переход учений Народно-освободительной армии Китая возле Тайваня в вооруженный конфликт маловероятен. По его мнению, сдерживающим фактором в этом вопросе являются США, которые пытаются ограничить доступ КНР к передовым технологиям.