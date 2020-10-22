Хакер из Нидерландов назвал пароль Трампа в Twitter

https://static.news.ru/photo/ffdc0d02-1490-11eb-bd5b-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Специалист в области компьютерной безопасности из Нидерландов Виктор Геверс заявил, что подобрал пароль от Twitter президента США Дональда Трампа с пятой попытки. По его словам, политик использовал в качестве пароля аббревиатуру своего предвыборного лозунга Make America Great Again 2020! — «maga2020!».

Взломщик рассказал, что для аккаунта главы государства не была настроена двухфакторная авторизация. В результате Геверс смог получить доступ к управлению аккаунтом и даже сменить пароль, передаёт Volkskrant.

Я ожидал, что меня заблокируют после четырёх попыток. Или что у меня по крайней мере потребуют предоставить дополнительную информацию, — подчеркнул он.

Хакер сообщил о произошедшем в ЦРУ, ФБР и Белый дом, однако не получил ответа. Затем на странице заработала двухфакторная авторизация, а ему пришло письмо от секретной американской спецслужбы.

Дружелюбные. Их интересовала моя информация. Я им всё переслал, — добавил он.

Мужчина получил благодарности от службы.

Ранее NEWS.ru писал, что в ночь с 15 на 16 июля в Twitter была осуществлена массовая хакерская атака. В аккаунтах Twitter десятков богатых и знаменитых людей стали появляться однотипные сообщения с предложением заработать биткоины. Взлому, в частности, подверглись аккаунты Билла Гейтса, Илона Маска, Барака Обамы, Джо Байдена, Джеффа Безоса, Канье Уэста, Apple и Uber. Под натиском киберпреступников также пали аккаунты крупнейших бирж криптовалюты.

Позже выяснилось, что преступление совершил 17-летний житель США.