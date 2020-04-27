Пандемия коронавируса поставила мир на грань самого тяжёлого экономического кризиса со времён Великой депрессии. Однако, по подсчётам американского аналитического центра, миллиардеры в США на 10% увеличили свои доходы в «карантинные» месяцы. Кроме того, средства государственного фонда, созданного для помощи малому бизнесу, на деле осели на счётах крупных компаний с миллионными доходами. NEWS.ru разбирался, кто и как обогатился на пандемии в Соединённых Штатах.

Согласно информации аналитического центра Institute for Policy Studies, за период с 18 марта по 22 апреля американские миллиардеры заработали на 10,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это эквивалентно $308 млрд. Больше всего увеличились доходы и без того самого богатого человека в мире Джеффа Безоса, владельца онлайн-магазина Amazon. C начала года его состояние выросло на $25 млрд. Как замечают эксперты аналитического центра, эта сумма больше, чем ВВП Гондураса за 2018 год.

Онлайн-магазины и предприятия по доставке товаров стали одними из немногих выигравших от мирового карантина, который моментально прекратил работу их конкурентов. Количество онлайн-заказов в Amazon настолько увеличилось, что по решению суда компании пришлось прекратить доставку не жизненно важных товаров во Франции: грузчики и курьеры жаловались, что им приходится подвергать своё здоровье риску, пакуя и доставляя бутылки вина и безделушки.

Поблагодарить пандемию может не только Безос, но и как минимум 34 из 170 богатейших людей Америки, состояние которых заметно увеличилось с начала года. Среди них стали богаче более чем на миллиард исполнительный директор онлайн-платформы для видеоконференций Zoom Эрик Юань, бывший генеральный директор Microsoft Стив Балмер, девелопер Джон Собрато, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск, инвестор Джошуа Харрис и исполнительный директор Mediacom Рокко Коммиссо. И, конечно, Джефф Безос и его бывшая жена Маккензи Безос.

Cadu Rolim/Keystone Press Agency/Global Look Press

Возмущение американцев вызывает не столько то, что миллиардеры наживаются на пандемии, сколько то, что они при этом ещё и получают помощь от государства. В пакете финансовых гарантий для американского бизнеса и граждан, одобренном конгрессом в конце марта, примерно четверть — $500 млрд — была отведена на кредиты и дотации крупным корпорациям. Мелкому и среднему бизнесу отрядили $349 млрд, и деньги в этом фонде закончились очень быстро. Не в последнюю очередь потому, что пока владельцы маленьких магазинов и кафе разбирались в тонкостях подачи заявления на материальную помощь, их крупные конкуренты, вооружённые армией юристов, быстро воспользовались этой возможностью.

В частности, сеть ресторанов Shake Shack, в прошлом году отчитавшаяся о доходах в размере $574 млн, получила из этого фонда $10 млн. Столько же досталось сети Potbelly, заработавшей $410 млн, а Ruth's Chris Steak House затребовал целых $20 млн при доходах около $450 млн ежегодно. Во всех этих компаниях работают порядка 6 тысяч сотрудников, что не позволяет отнести их даже к среднему бизнесу (по российской классификации, в эту категорию входят предприятия со 100–250 работниками).

Неожиданные $2 млн беспроцентного займа получил и «остров богатых» в штате Флорида. Фишер-Айленд рядом с Майами известен тем, что дороговизна местного жилья позволяет обосноваться в сообществе только весьма состоятельным людям. Жители острова даже смогли закупить за свой счёт достаточно тестов на COVID-19, чтобы проверить всех его обитателей до единого, включая обслуживающий персонал. Поэтому не совсем понятно, как Фишер-Айленд оказался включённым в государственную программу помощи наиболее пострадавшим отраслям. Поэтому жители острова склоняются к тому, чтобы не брать заём. На фоне волны общественного недовольства отказался от своих планов и Shake Shack, а также ряд других организаций.