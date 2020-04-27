Пандемия коронавируса поставила мир на грань самого тяжёлого экономического кризиса со времён Великой депрессии. Однако, по подсчётам американского аналитического центра, миллиардеры в США на 10% увеличили свои доходы в «карантинные» месяцы. Кроме того, средства государственного фонда, созданного для помощи малому бизнесу, на деле осели на счётах крупных компаний с миллионными доходами. NEWS.ru разбирался, кто и как обогатился на пандемии в Соединённых Штатах.
Согласно
Онлайн-магазины и предприятия по доставке товаров стали одними из немногих выигравших от мирового карантина, который моментально прекратил работу их конкурентов. Количество онлайн-заказов в Amazon настолько увеличилось, что по решению суда компании пришлось прекратить доставку не жизненно важных товаров во Франции: грузчики и курьеры жаловались, что им приходится подвергать своё здоровье риску, пакуя и доставляя бутылки вина и безделушки.
Поблагодарить пандемию может не только Безос, но и как минимум 34 из 170 богатейших людей Америки, состояние которых заметно увеличилось с начала года. Среди них стали богаче более чем на миллиард исполнительный директор онлайн-платформы для видеоконференций Zoom Эрик Юань, бывший генеральный директор Microsoft Стив Балмер, девелопер Джон Собрато, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск, инвестор Джошуа Харрис и исполнительный директор Mediacom Рокко Коммиссо. И, конечно, Джефф Безос и его бывшая жена Маккензи Безос.
Возмущение американцев вызывает не столько то, что миллиардеры наживаются на пандемии, сколько то, что они при этом ещё и получают помощь от государства. В пакете финансовых гарантий для американского бизнеса и граждан, одобренном конгрессом в конце марта, примерно четверть — $500 млрд — была
В частности, сеть ресторанов Shake Shack, в прошлом году отчитавшаяся о доходах в размере $574 млн, получила из этого фонда $10 млн. Столько же досталось сети Potbelly, заработавшей $410 млн, а Ruth's Chris Steak House затребовал целых $20 млн при доходах около $450 млн ежегодно. Во всех этих компаниях
Неожиданные $2 млн беспроцентного займа
Между тем не все малые и средние предприятия в США несут убытки. Как
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