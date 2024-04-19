Крупнейший банк США подал в суд на ВТБ из-за заблокированного счета Банк JPMorgan Сhase подал в суд против ВТБ после взысканий $439,46 млн

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Американский банк JPMorgan Сhase подал в суд против ВТБ, требуя прекратить его усилия по взысканию $439,46 млн с заблокированного в рамках санкций счета, передает пресс-служба федерального суда Манхэттена, который подал иск. Предприятие напомнило, что ВТБ открыл в корреспондентский счет в 2008 году в долларах для обработки транзакций через финансовую систему США.

Соответственно, российский банк согласился с условиями ведения счетов в этом банке: например тем, что корреспондентский счет будет регулироваться законами США, отметили в компании. Стало быть, любой счет может быть заморожен, если это потребуется из-за санкций. Уточняется, что после введения американских санкций против ВТБ два года назад JPMorgan Сhase перевел $439,46 млн на специальный внутренний заблокированный счет.

Ранее США сняли санкции с европейской «дочки» банка ВТБ. Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США констатировало, что речь идет о банке VTB Europe, базирующемся во Франкфурте-на-Майне. Британская «дочка» VTB Capital plc выбыла из структуры ВТБ в 2022 году. Средства были заблокированы на счетах с момента введения санкций в апреле 2022 года. Общий убыток предприятия составил 209 миллиардов рублей.

До этого председатель правления банка Андрей Костин предположил, что предъявление Минюстом США заочных обвинений в обходе санкций связано с успехами ВТБ, а в действительности подобные утверждения со стороны американского ведомства являются беспочвенными. Костин заверил, что никогда не только не нарушал законодательство США.