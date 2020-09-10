Коронавирус изменил годовщину терактов 11 сентября

Ровно 19 лет назад жизнь американских граждан разделилась на «до» и «после» — в результате серии скоординированных террористических атак, вошедших в историю как 9/11. Мероприятия в память о погибших проходят в США ежегодно, однако в этом году перед их организаторами встал серьёзный вызов, связанный с пандемией коронавируса и вытекающими из неё требованиями социальной дистанции.
Уже на фоне стремительного распространения COVID-19 стало понятно, что 19-я годовщина 9/11 будет проходить в непривычных условиях. Традиционно памятные мероприятия собирают большое количество людей: близких тех, кто погиб, и просто сочувствующих американцев. Одна из главных церемоний — зачитывание людьми имён своих родственников, ставших жертвами терактов, — проходит на территории Национального мемориала и музея 11 сентября в Нью-Йорке, на месте, где находились уничтоженные «башни-близнецы» Всемирного торгового центра (ВТЦ). В этом году формат мероприятия пришлось
У нас всегда была сцена. И мы видели слишком много примеров того, что её наличие заставляет людей естественным образом собираться близко друг к другу, — отметила директор Мемориала Алиса Гринвальд.
Компромиссом стало решение заранее записать имена погибших голосами их родственников. Аудиофайл будет транслироваться онлайн, а те, кто пришёл к Мемориалу, смогут находиться на безопасном расстоянии друг от друга. Помимо этого, во время утренней церемонии будут
Камнем преткновения между властями и близкими погибших едва не стало «Посвящение в свете» — световая инсталляция, которая устанавливается с вечера 11 сентября до рассвета следующего дня и представляет собой два устремлённых в небо луча, символизирующие уничтоженные башни ВТЦ. Эти проекции
На мероприятиях в Нью-Йорке будет присутствовать вице-президент Майк Пенс, в то время как глава государства Дональд Трамп посетит памятную церемонию у Национального мемориала рейсу 93 в Шанксвилле, штат Пенсильвания. Это место знаменито тем, что там рухнул четвёртый самолёт, предназначавшийся для теракта (два врезались в ВТЦ, один — в Пентагон). По одной из версий, террористы
Ограничения, введённые властями, вызвали недовольство у многих участников памятных мероприятий. Некоторые родственники жертв считают, что по прошествии 19 лет руководство страны уделяет уже меньше, чем стоило бы, внимания самой большой трагедии современных США. В Нью-Йорке, в частности, Фонд Стивена Стиллера — одна из ряда организаций, объединяющих семьи погибших, — заявил о проведении собственной церемонии, где люди смогут зачитать имена своих покойных родственников.
Мы должны продолжать сообщать Америке о том, что произошло 19 лет назад. И людям нужно ощущать эти эмоции, а не запись, — говорит председатель Фонда.
Скептицизм американцев усиливается тем, что Трамп слишком медлил с принятием мер для борьбы с эпидемией коронавируса. Запоздалая реакция Белого дома, в котором как раз на днях признались, что президент своевременно знал об угрозе, лишь ужесточает критику в адрес руководства страны.
К этому добавляются и другие факторы. Например, запланированный до лета будущего года вывод войск из Афганистана, куда вооружённые силы США вошли как раз после 11 сентября 2001-го и где потеряли за это время более двух тысяч человек. Американские военные теперь вынуждены бороться с мыслями о том, что их жертва была напрасна, а уход из страны стал результатом договорённостей с террористами,
Честно говоря, я не могу сказать об общих тактических победах или поражениях, а также о том, был ли этот конфликт именно из-за 11 сентября, — отмечает Кристен Роуз, эксперт по логистике, работавшая в Афганистане в 2006, 2010 и 2012 годах.
Бывший агент ФБР Али Суфан, прославившийся тем, что предупреждал власти о возможности 9/11 задолго до терактов,
Эти события сформировали мир, в котором мы живём сегодня, — считает Суфан.
По его мнению, именно спекуляции по поводу 9/11 подорвали доверие между американским народом и властями, а также увеличили недоверие к СМИ, что отразилось и на ситуации с COVID-19. «Альтернативные факты» не начались с этой администрации, а Трамп только извлёк выгоду из множества уже существовавших тенденций, заключает экс-агент.
imago stock&people/Global Look Press
imago stock&people/Global Look Press
Hubert Boesl/ТАСС
Bernard Weil /Global Look Press
Bernard Weil /Global Look Press
Eric J. Tilford /Global Look Press
Preston Keres /Global Look Press
Global Look Press
Laura Farr /Global Look Press
Laura Farr /Global Look Press
Laura Farr /Global Look Press
Zhao Hanrong /Global Look Press
Alexandra Schuler /Global Look Press
Albin Lohr-Jones /Global Look Press
Photoaurich /Global Look Press
Corine Sciboz, Corine Sciboz /Global Look Press
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