Коронавирус изменил годовщину терактов 11 сентября

Ровно 19 лет назад жизнь американских граждан разделилась на «до» и «после» — в результате серии скоординированных террористических атак, вошедших в историю как 9/11. Мероприятия в память о погибших проходят в США ежегодно, однако в этом году перед их организаторами встал серьёзный вызов, связанный с пандемией коронавируса и вытекающими из неё требованиями социальной дистанции.

Уже на фоне стремительного распространения COVID-19 стало понятно, что 19-я годовщина 9/11 будет проходить в непривычных условиях. Традиционно памятные мероприятия собирают большое количество людей: близких тех, кто погиб, и просто сочувствующих американцев. Одна из главных церемоний — зачитывание людьми имён своих родственников, ставших жертвами терактов, — проходит на территории Национального мемориала и музея 11 сентября в Нью-Йорке, на месте, где находились уничтоженные «башни-близнецы» Всемирного торгового центра (ВТЦ). В этом году формат мероприятия пришлось поменять .

У нас всегда была сцена. И мы видели слишком много примеров того, что её наличие заставляет людей естественным образом собираться близко друг к другу, — отметила директор Мемориала Алиса Гринвальд.

Компромиссом стало решение заранее записать имена погибших голосами их родственников. Аудиофайл будет транслироваться онлайн, а те, кто пришёл к Мемориалу, смогут находиться на безопасном расстоянии друг от друга. Помимо этого, во время утренней церемонии будут соблюдены минуты молчания — в моменты каждого из четырёх терактов и падений башен ВТЦ. Предполагается, что к 12:30 по местному времени церемония завершится. Музей впервые за полгода откроет свои двери для посетителей — родственников жертв. А уже на следующий день будут продаваться билеты (с ограничением по времени пребывания) для других желающих.

Камнем преткновения между властями и близкими погибших едва не стало «Посвящение в свете» — световая инсталляция, которая устанавливается с вечера 11 сентября до рассвета следующего дня и представляет собой два устремлённых в небо луча, символизирующие уничтоженные башни ВТЦ. Эти проекции создают ежегодно при помощи более 80 прожекторов, для монтирования которых необходимо немало рабочих рук. Изначально организаторы во избежание распространения коронавируса хотели отказаться от «Посвящения». Но под давлением общественности и с помощью частных пожертвований всё-таки удалось договориться о том, что традицию не отменят.

Corine Sciboz, Corine Sciboz /Global Look Press

На мероприятиях в Нью-Йорке будет присутствовать вице-президент Майк Пенс, в то время как глава государства Дональд Трамп посетит памятную церемонию у Национального мемориала рейсу 93 в Шанксвилле, штат Пенсильвания. Это место знаменито тем, что там рухнул четвёртый самолёт, предназначавшийся для теракта (два врезались в ВТЦ, один — в Пентагон). По одной из версий, террористы хотели направить лайнер на Капитолийский холм, место заседания американского Конгресса. Однако пассажирам и экипажу удалось не допустить этого. В результате крушения все находившиеся на борту погибли. Имена 40 пассажиров и членов экипажа будут зачитаны одним человеком в ходе церемонии, сокращённой в этот раз со стандартных полутора часов до 50 минут. В ходе мероприятия выступит не только Дональд Трамп, но и его соперник на грядущих выборах от Демократической партии Джо Байден.

Ограничения, введённые властями, вызвали недовольство у многих участников памятных мероприятий. Некоторые родственники жертв считают, что по прошествии 19 лет руководство страны уделяет уже меньше, чем стоило бы, внимания самой большой трагедии современных США. В Нью-Йорке, в частности, Фонд Стивена Стиллера — одна из ряда организаций, объединяющих семьи погибших, — заявил о проведении собственной церемонии, где люди смогут зачитать имена своих покойных родственников.

Мы должны продолжать сообщать Америке о том, что произошло 19 лет назад. И людям нужно ощущать эти эмоции, а не запись, — говорит председатель Фонда.

Скептицизм американцев усиливается тем, что Трамп слишком медлил с принятием мер для борьбы с эпидемией коронавируса. Запоздалая реакция Белого дома, в котором как раз на днях признались, что президент своевременно знал об угрозе, лишь ужесточает критику в адрес руководства страны.

К этому добавляются и другие факторы. Например, запланированный до лета будущего года вывод войск из Афганистана, куда вооружённые силы США вошли как раз после 11 сентября 2001-го и где потеряли за это время более двух тысяч человек. Американские военные теперь вынуждены бороться с мыслями о том, что их жертва была напрасна, а уход из страны стал результатом договорённостей с террористами, сообщает портал Stars and Stripes.

Честно говоря, я не могу сказать об общих тактических победах или поражениях, а также о том, был ли этот конфликт именно из-за 11 сентября, — отмечает Кристен Роуз, эксперт по логистике, работавшая в Афганистане в 2006, 2010 и 2012 годах.

Бывший агент ФБР Али Суфан, прославившийся тем, что предупреждал власти о возможности 9/11 задолго до терактов, подчёркивает : за 19 лет американцы прошли через масштабную кампанию дезинформации, проводимую собственным правительством. При этом за многие ошибки 11 сентября никто так и не понёс ответственности.

Эти события сформировали мир, в котором мы живём сегодня, — считает Суфан.

По его мнению, именно спекуляции по поводу 9/11 подорвали доверие между американским народом и властями, а также увеличили недоверие к СМИ, что отразилось и на ситуации с COVID-19. «Альтернативные факты» не начались с этой администрации, а Трамп только извлёк выгоду из множества уже существовавших тенденций, заключает экс-агент.