Конгрессвумен заявила, что от республиканцев Киев не получит ни цента Конгрессвумен Грин: в случае победы республиканцев на выборах в США Украине не достанется ни цента

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Украина не получит ни цента в случае победы республиканцев на выборах в США, заявила член палаты представителей США от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин, выступая перед избирателями в Су-Сити (штат Айова). По ее словам, демократов волнует лишь одна граница — это Украина, а не южная часть Америки, однако для республиканцев интересы родной страны важнее.

Демократы распахнули нашу границу настежь, но единственная граница, которая их волнует — это Украина, а не южная часть Америки. При республиканцах Украине не достанется ни цента! Наша страна важнее, — сказала Грин.

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Ранее в Белом доме обеспокоились возможной потерей контроля демократов над конгрессом по итогам выборов, которые пройдут 8 ноября. Отмечается, что оптимизм в администрации Байдена уменьшился после результатов промежуточных выборов. Во многих штатах заметно лидируют кандидаты от Республиканской партии. Демократы опасаются, что многие принятые ранее меры могут быть отменены республиканским конгрессом.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в свою очередь заявил, что Киев обеспокоен намерениями республиканцев сократить свою помощь стране в случае победы на ноябрьских выборах в палату представителей США. Дипломат назвал несправедливыми заявления о том, что такое может произойти. Он выразил надежду на то, что властям в Киеве получится исправить эту ситуацию.