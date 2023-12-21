Конгрессмены США предложили отменить потолок цен на российскую нефть

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Глава комитета по финансовым услугам палаты представителей США Патрик Макгенри и еще три члена Конгресса США призвали отменить потолок цен на российскую нефть, сообщает пресс-служба комитета. Соответствующее предложение направлено советнику президента США по вопросам национальной безопасности Джейку Салливану. По мнению авторов инициативы, потолок цен можно заменить «всеобъемлющим режимом энергетических санкций».

Конгрессмены утверждают, что введение данного режима позволит более эффективно ограничивать доходы России. Кроме того, они считают введение потолка цен неэффективной мерой, так как данное ограничение не помешало Москве финансировать проведение специальной военной операции. По мнению членов Конгресса США, администрация президента помогает России.

В то время когда президент просит дополнительные ассигнования для Украины, необъяснимо, почему администрация продолжает ежемесячно выделять миллиарды долларов на нужды военной машины Москвы. Как может правая рука восстанавливать, а левая разрушать? — говорится в тексте письма.

Вместо потолка цен на нефть конгрессмены предлагают ввести другие ограничения. В частности, они призывают прекратить лицензирование российским банкам операций, связанных с энергетическим сектором. Кроме того, авторы инициативы предлагают усилить давление на компании, покупающие нефть у России.

Как сообщалось ранее, правительство США обновило список санкций против России. В перечень попали еще четыре компании, в том числе Bellatrix Energy Limited и Covart Energy Limited с регистрацией в Китае. Кроме того, были введены ограничительные меры против танкера Sanar 15, который ходит под российским флагом и занимается перевозкой нефтепродуктов.