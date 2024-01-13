Маск резко отреагировал на смерть американского блогера в украинской тюрьме Маск назвал ужасной смерть блогера Лиры в украинской тюрьме

Фото: Matteo Nardone/Keystone Press Agency/Global Look Press

Илон Маск

Произошедшее с американским блогером Гонсало Лирой в украинской тюрьме является ужасным событием, написал в Twitter (X) американский миллиардер Илон Маск. Таким образом он отреагировал на публикацию бизнесмена Дэвида Сакса, который раскритиковал Белый дом и обвинил Украину в смерти уроженца США. Режим президента Владимира Зеленского он при этом назвал бандитским.

Это ужасно! — написал Маск.

О смерти американского блогера стало известно накануне. Журналист Такер Карлсон сообщил, что он ушел из жизни в 55 лет. В украинской тюрьме он находился за «преступление, связанное с критикой правительств Зеленского и Байдена». Смерть Лиры подтвердил Госдеп и его родственники.

Блогер является уроженцем США, но при этом имеет гражданство Чили. До вынесения приговора он публиковал ролики в соцсетях, в которых критиковал НАТО, администрацию Байдена и Зеленского.

По словам журналиста Алекса Рубинштейна, Лира перед смертью жаловался на тяжелую пневмонию. Он отметил, что блогер оставил записку, в которой сообщил, что врачи игнорировали проблемы с его здоровьем.