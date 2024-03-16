Компания Маска заключила секретный контракт с разведкой США Reuters: SpaceX создает сеть спутников-шпионов для разведки США

Фото: Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

Илон Маск

Принадлежащая Илону Маску компания SpaceX занимается созданием сети из сотен спутников-шпионов в рамках засекреченного контракта с американской разведкой, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники. В случае успеха эта сеть значительно расширит возможности ВС США по оперативному обнаружению потенциальных целей практически в любой точке Земли.

Никто не сможет скрыться, – заявил источник агентства.

Агентство отмечает, что по контракту, подписанному компанией в 2021 году с Национальным управлением военно-космической разведки США, за создание сети отвечает подразделение Starshield. Стоимость работ оценивается в $1,8 млрд.

Ранее официальный представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что Вооруженные силы России располагают терминалами Starlink. По его словам, такие сведения подтвердила военная разведка ВСУ.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что терминалы спутниковой связи Starlink компании Илона Маска SpaceX официально не поставляются в Россию, поэтому не могут использоваться в стране. Он подчеркнул, что данная спутниковая система не сертифицирована в стране.