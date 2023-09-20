Компания Маска начала набирать испытателей мозговых имплантов Компания Neuralink начала набирать добровольцев для испытания мозговых имплантов

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Компания Neuralink, принадлежащая предпринимателю Илону Маску, начала набирать добровольцев для испытания мозговых имплантов, сообщили в ее пресс-службе. По словам представителей компании, участие в таких испытаниях могут принять люди, страдающие от бокового амиотрофического склероза, а также пациенты с квадриплегией. Предполагается, что вживление чипов в мозг позволит им управлять различными устройствами с помощью мысли.

Мы рады сообщить, что открыт набор участников для нашего первого клинического исследования на людях, — говорится в сообщении компании.

Разработчики импланта «мозг — компьютер» считают, что их устройство поможет парализованным людям. В частности, ожидается, что они вновь смогут ходить. К настоящему моменту имплант испытали только на животных. В Сети был опубликован ролик, на котором обезьяна играет в видеоигры, не пользуясь джойстиком.

Врач-нейрохирург Артур Биктимиров ранее заявил, что в испытаниях чипов для мозга Neuralink на людях нет ничего нового. По его мнению, подобные испытания уже проводились. Однако протез Маска — новое устройство, основанное на других технологиях, поэтому о его шансах на успех сложно судить.