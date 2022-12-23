Комитет палаты представителей США, расследующий штурм Капитолия 6 января 2021 года, рекомендовал конгрессу запретить бывшему американскому лидеру Дональду Трампу участвовать в следующих президентских выборах. Доклад подготовили по итогам допроса многочисленных свидетелей событий 6 января и изучения документов. Он был подготовлен и опубликован двухпартийным комитетом.
В отчете говорится, что Трамп и другие участники событий «безнравственно пытались нарушить закон 1887 года о подсчете голосов на выборах, чтобы отменить президентские выборы 2020 года».
Комитет считает, что те, кто дал присягу защищать Конституцию, а затем 6 января участвовал в восстании, могут быть соответствующим образом дисквалифицированы и лишены права занимать государственные должности — будь то федеральные или государственные, гражданские или военные, — говорится в документе.