Комитет конгресса рекомендовал запретить Трампу участвовать в выборах Комитет по расследованию штурма Капитолия: Трампу следует запретить участвовать в президентских выборах

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Комитет палаты представителей США, расследующий штурм Капитолия 6 января 2021 года, рекомендовал конгрессу запретить бывшему американскому лидеру Дональду Трампу участвовать в следующих президентских выборах. Доклад подготовили по итогам допроса многочисленных свидетелей событий 6 января и изучения документов. Он был подготовлен и опубликован двухпартийным комитетом.

В отчете говорится, что Трамп и другие участники событий «безнравственно пытались нарушить закон 1887 года о подсчете голосов на выборах, чтобы отменить президентские выборы 2020 года».