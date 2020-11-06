Команда Трампа подала иск в Верховный суд по выборам в Пенсильвании

https://static.news.ru/photo/4fffc6a8-2070-11eb-8e79-fa163e074e61_660.jpg Фото: Frank Rumpenhorst/dpa/Global Look Press

Республиканцы обратились с иском в Верховный суд США, требуя отделить и не считать бюллетени, полученные после дня выборов в Пенсильвании. Перспективы иска пока неизвестны, но в указанном штате бюллетени продолжают приниматься после дня выборов, что меняет расклад сил зачастую не в пользу действующего президента.

Суд должен распорядиться, чтобы ответчики — избирательные комиссии округов — зарегистрировали, отделили и не предпринимали никаких действий в отношении полученных по почте или поданных заочно бюллетеней, которые прибывают после общего дня выборов до крайнего срока, но до того, как Верховный суд Пенсильвании продлил крайний срок, — приводит цитату из искового заявления Fox News.

Верховный суд в итоге должен решить, насколько законны эти бюллетени. В Пенсильвании сейчас ситуация складывается так, что Байден обгоняет Трампа по числу голосов, хотя и незначительно — всего на 0,2%.

Команда Трампа тем временем через суды требует отменить или пересчитать голоса в Висконсине, Джорджии, Пенсильвании, Мичигане и Неваде.

Ранее NEWS.ru сообщал, что президент США Дональд Трамп собирается потребовать пересчёта голосов в штате Пенсильвания. Так, в настоящее время помощники главы государства консультируются касательно действий на случай победы или поражения республиканца на выборах.