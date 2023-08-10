Китаист заявил о планах США развязать конфликт на Тайване Китаист Вавилов: США потратят военный бюджет для развязывания конфликта с Китаем

Фото: Army China

США хотят потратить военный бюджет, который был предназначен Украине, чтобы развязать конфликт с Китаем на Тайване, заявил китаист Николай Вавилов. В разговоре с SM.News политолог уточнил, что Вашингтон планирует перенести свой центр военно-политической активности в Азиатско-Тихоокеанский коридор, но для этого американцам необходимо как можно быстрее завершить украинский конфликт.

Есть подозрение, что скорее всего весь бюджет будет использоваться для войны на Тайване. Для них есть два фронта: украинский и тайваньский. Они между собой взаимосвязаны. Но они не могут воевать на них одновременно, — пояснил востоковед.

Эксперт отметил, что НАТО и США не готовы к единой обороне со стороны России и Китая. По его словам, стратегия Запада строится на запугивании одного государства, в то время как второе втягивается в вооруженный конфликт. Сейчас Вашингтон стремится досрочно завершить украинский кризис, чтобы открыть фронт на Тайване, уверен политолог. Вавилов уточнил, что на это указывают визит во Вьетнам и консультации с Японией, Австралией и Индией.

Ранее стало известно, что Байден намерен попросить конгресс оплатить оружие для Тайваня из бюджета для Украины. Такое решение глава Соединенных Штатов принял из-за растущих угроз со стороны Китая. Белый дом может представить запрос в этом месяце.