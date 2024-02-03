Кеннеди-младший призвал Байдена вывести войска США с Ближнего Востока

Фото: Юлия Нихинсон - CNP/Consolided News Photos/Global Look Press

Роберт Кеннеди-младший

США должны вывести войска из стран Ближнего Востока, если хотят избежать конфликта в регионе, написал кандидат в президенты Роберт Кеннеди-младший в соцсети Twitter (X). Он отметил, что ближневосточные государства не рады присутствию американских военных сил.

Если мы «не стремимся к конфликту», то давайте выведем оттуда войска. Им там не рады. Они не нужны. Они являются беззащитными мишенями для всех, кто хочет спровоцировать конфликт в регионе, — написал Кеннеди-младший.

Таким образом политик отреагировал на решение президента США Джо Байдена нанести удары по Ираку и Сирии. Кеннеди-младший призвал оставить войска только в тех странах, которые обратились к Вашингтону с такой просьбой. По его мнению, нынешний глава Белого дома поддерживает «политику оккупации путем экономического шантажа». Он призвал решать вопросы дипломатическими методами.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США предпримут дополнительные действия, чтобы добиться прекращения нападений на свои силы в регионе Ближнего Востока.

Кроме того, телеканал ABC со ссылкой на анонимных должностных лиц ранее сообщил, что США приступили к нанесению ударов по Сирии. По данным СМИ, это стало ответом на недавнюю атаку беспилотных летательных аппаратов на американскую базу на северо-востоке Иордании.