Карлсон назвал единственное условие победы «дряхлого» Байдена на выборах Карлсон: Байден может выиграть выборы в США только путем фальсификации

Фото: Gavriil Grigorov/Kremlin Pool/Global Look Press

Такер Карлсон

Президент США Джо Байден может переизбраться на предстоящих выборах главы государства только в случае фальсификации результатов, заявил американский журналист Такер Карлсон в интервью YouTube-блогеру Лексу Фридману. Он отметил, что это связано с состоянием здоровья главы Белого дома.

Дряхлый человек не может быть избран в самой могущественной стране мира, только если не будет фальсификации, —заявил Карлсон.

Он отметил, что Байден не может ни говорить, ни ходить. По словам журналиста, о состоянии действующего президента США известно всему миру. Карлсон подчеркнул, что если главе государства все же удастся переизбраться, это станет «дурацкой шуткой над демократией».

Ранее член палаты представителей Конгресса США Кен Бак заявил о намерении внести на рассмотрение резолюцию, призывающую правительство воспользоваться 25-й поправкой к конституции и отстранить от власти Байдена. Обозначенная норма допускает начало процесса, если большинство сотрудников администрации и вице-президент придут к выводу, что глава государства не в состоянии выполнять свои функции. Бак считает наиболее весомым аргументом для запуска процедуры недавний доклад спецпрокурора Роберта Хёра, в котором президента США охарактеризовали как «пожилого человека с плохой памятью».