Канье Уэст, который ранее заявил о своём выдвижении в президенты США, провёл первый предвыборный митинг. На нём музыкант выдал очередную порцию странных заявлений: от обещания выдать всем матерям по $1 млн до признания о пристрастии к марихуане. Тем не менее его планы на Белый дом вполне серьёзны. Имя музыканта появится в избирательных бюллетенях как минимум одного штата. Аналитики считают, что его кандидатура может сыграть как против Дональда Трампа, так и против Джо Байдена.

Первый предвыборный митинг Уэста прошёл в Южной Каролине 19 июля. Рэпер вышел на сцену в бронежилете и с цифрами 2020, выбритыми у него на голове. Сеанс раздачи предвыборных обещаний быстро перешёл в перепалку со зрителями по поводу абортов — Уэст является их ярым противником.

Моя мама спасла мне жизнь. Папа хотел, чтобы она сделала аборт, — произнёс рэпер со слезами на глазах. — Не было бы сейчас Канье Уэста... Я сам чуть не убил свою дочь.

Затем музыкант рассказал о том, что отказаться от прерывания беременности своей жены его убедил сам Бог. По словам артиста, на экране его ноутбука появилась надпись «Если будешь лезть в мой промысел, я залезу в твой», после чего он позвонил супруге Ким Кардашьян и они договорились не делать аборт.

ImagePressAgency/face to face/Global Look Press

На претензии из зрительного зала музыкант ответил, что не собирается запрещать аборты в США. Вместо этого он хочет предложить каждой матери новорождённого по $1 млн. Причём эту программу можно распространить не только на Америку, но и на весь мир, ведь деньги, по мнению артиста, «даже нереальны».

Уэст также призывал американцев отринуть плоды цивилизации и вернуться к земледелию.

Бог дал нам свободу, — заявил рэпер. — Вы можете кормить свою семью с помощью земли, ветра, воды и огня. Но образование и школы... Ни один учебник не учит нас, что можно купить 500 акров за $100 тысяч в сердце Америки, построить ферму и кормить семью.

Между делом Уэст признался, что так как это был его первый митинг, он курил марихуану в ночь перед ним, и пообещал сделать наркотик бесплатным в США.

Ранее в интервью Forbes Уэст анонсировал, что партия, от которой он будет выдвигаться, получит название Birthday Party (переводится как «Партия дня рождения» или «Вечеринка по случаю дня рождения»). Мало кто верил, что музыкант действительно выставит свою кандидатуру. Такие предположения подкрепил политический консультант Стив Крамер, работавший с Уэстом, заявив, что его клиент «вышел из гонки». Но практически сразу же музыкант опроверг это утверждение, подав заявку на участие в выборах в Оклахоме и уплатив необходимый для этого взнос. Так что как минимум в одном штате американцы смогут проголосовать за Уэста, и он намерен расширить этот список. Правда, крайний срок для подачи заявки в густонаселённых штатах вроде Техаса и Нью-Йорка он уже пропустил.

Известно, что Канье Уэст страдает биполярным расстройством личности, и, по мнению The Washington Post, не стоит рассматривать его странные предвыборные заявления в отрыве от этого диагноза. Портал TMZ со ссылкой на семью рэпера сообщает , что о президентских амбициях он заявил в приступе мании, который у него случается примерно раз в год. Близкие музыканта обеспокоены его состоянием здоровья.

Тем не менее Уэст правильно уловил запрос чернокожего электората, считают аналитики из Redfield & Wilton Strategies. Компания провела опрос, согласно которому за Уэста готовы отдать голоса 2% избирателей. При этом, по данным аналитического центра Woodbury, 60% чернокожих избирателей младше 50 думают, что Демократическая партия принимает их голоса как данность.

Ron Sachs/Global Look Press

На это и упирает Уэст: демократы, традиционно представляющие интересы национальных меньшинств, не пытаются решить проблемы афроамериканцев, потому что знают, что те всё равно за них проголосуют. Таким образом, рэпер может оттянуть на себя протестные голоса чернокожих, что может сыграть против Джо Байдена.

Более того, чтобы качнуть чашу весов в «колеблющихся» штатах, Уэсту нужны не миллионы голосов, а скорее тысячи, — замечает The Washington Post. — 11 000 голосов в Мичигане могут решить исход схватки в ноябре. 6000 человек устремились на концерт Уэста в Детройте (штат Мичиган), который был анонсирован меньше чем за день.

Но может выйти так, что Уэст помешает победить не Байдену, а Трампу. Его предвыборная программа — такая же смесь хаотичных популистских высказываний, какими переполнены выступления Трампа. До недавнего времени музыкант даже открыто поддерживал главу Белого дома, но отказался от своих слов после подъёма движения Black Lives Matter. Конечно, далеко не все готовы всерьёз выбрать президентом эксцентричную звезду, но исход президентской гонки в США решается не большинством голосов избирателей, а тонкой игрой с «колеблющимися» штатами, где значение имеет каждый голос.