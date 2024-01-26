Известную американскую порноактрису нашли мертвой в собственном доме TMZ: порноактрису Джесси Джейн нашли мертвой

Фото: Marcel Thomas/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Джесси Джейн

Известную порнозвезду 2000-х Джесси Джейн нашли мертвой в собственном доме, пишет TMZ. Как стало известно изданию, в доме также находился труп ее молодого человека Бретта Хазенмюллера. По неподтвержденным данным таблоида, причиной смерти стала передозировка наркотиками.

Источник в правоохранительных органах рассказал, что актриса фильмов для взрослых была найдена мертвой в своем доме в среду, 24 января, в Муре, штат Оклахома. Полиция прибыла туда по запросу от работодателя Бретта, который не получал от него никаких известий в течение нескольких дней.

На данный момент неизвестно, как долго тела пары пролежали в доме, также пока не установлена точная причина смерти. Полицейские ведут расследование, ожидаются результаты судмедэкспертизы.

Ранее MK.RU сообщил, что актера Богдана Кибалюка, известного по сериалу «Склифосовский», задержали с наркотиками. По информации издания, это произошло в ночь на 12 января в Остаповском проезде. В публикации уточняется, что вещество изъяли и отправили на экспертизу. Издание добавило, что Кибалюк уже привлекался к административной ответственности в августе прошлого года.

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Употребление наркотиков наносит вред здоровью.