Индейцы Навахо выступили против превращения Луны в кладбище Представитель Земли Навахо выступил против отправки праха на Луну

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Американские индейцы Навахо возмущены перспективой отправки на Луну человеческого праха, рассказал РИА Новости представитель Земли Навахо в Вашингтоне. По словам собеседника агентства, это противоречит народным верованиям, согласно которым Луна является священным местом, но никак не кладбищем.

Страна Навахо требует от НАСА соблюдения обещания о проведении консультаций с племенами <...>, это требование касается уважения прав и традиций коренных народов, — подчеркнул представитель Навахо.

Разговор касался предстоящего 8 января инаугурационного запуска ракеты-носителя Vulcan компании United Launch Alliance. На борту он понесет прах клиентов компании Celestis Memorial Spaceflight, которая с 1994 года продает ритуальные услуги «космического» масштаба. До настоящего времени такой чести был удостоен только один землянин — американский ученый Юджин Шумейкер, часть праха которого его супруга с помощью Celestis и при поддержке НАСА отправила на поверхность Луны в 1999 году. Еще тогда индейцы Навахо высказывали свое недовольство по поводу происходящего.

Ранее предприниматель Илон Маск заявил, что человечеству нужно осваивать космос и заселять другие планеты. Для начала люди должны основать базу на Луне, а затем — построить города на Марсе, уверен бизнесмен. Маск подчеркнул, что «от первого полета до высадки на Луну прошло всего 66 лет, а с момента последней высадки на Луну прошло полвека». Эти два события не могут быть «нашим высшим достижением как цивилизации», резюмировал Маск.