Илон Маск предупредил о грядущих проблемах Tesla

https://static.news.ru/photo/7f9c0364-fcf2-11ea-9766-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa/Global Look Press

Генеральный директор Tesla Илон Маск предупредил о трудностях, которые предстоит преодолевать компании при наращивании производства. Проблемы может создать зависимость автогиганта от крупных алюминиевых деталей.

В то время как мировые автопроизводители опасаются отказываться от тотальной автоматизации сборки, американский миллиардер не теряет надежду создать полностью автоматический суперзавод. Предприятие должно быть представлено в виде «машины, которая создаёт машину», передаёт Reuters.

Вместе с тем у новой технологии имеется сложность. Дело в том, что традиционно кузова автомобилей изготавливают методом сборки нескольких металлических деталей, Маск же намерен заменить их на единую монолитную конструкцию.

В новом электрокаре Model Y автопроизводитель планирует заменить 70 компонентов на один модуль, изготовленный с помощью самой большой в мире машины для литья алюминия. Предполагается, что этот один компонент будет изготавливаться на крупнейшем в мире станке для литья алюминия на новом заводе Tesla в Бранденбурге, неподалёку от Берлина.

Такая технология может сократить количество этапов сборки. Однако пока что стоит задача преодолеть ожидающиеся сложности.

Tesla не впервые сталкивается с проблемами, связанными с новыми технологиями производства. Так, в 2018 году автогиганту пришлось запустить новую производственную линию в Неваде, чтобы исправить недостатки работы роботов.

Ранее NEWS.ru писал, что детище Маска называют одной из самых опасных для инвесторов компаний. По мнению аналитиков, акции Tesla сильно переоценены, справедливая цена этих ценных бумаг равна всего 10% от рыночных показателей.