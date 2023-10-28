Илон Маск пообещал дать сектору Газа интернет Илон Маск заявил, что обеспечит сектор Газа спутниковой связью сети Starlink

Фото: imago-images.de/Global Look Press

Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск на своей странице в соцсети Twitter (X) заявил, что обеспечит сектор Газа спутниковой связью сети Starlink. По его словам, услуги его компании будут предоставлены международно признанным организациям, оказывающим помощь в зоне палестино-израильского конфликта.

Starlink обеспечит связь для международно-признанных организаций, оказывающих помощь в Газе, — написал Маск.

Ранее министр связи Палестинской национальной администрации (ПНА) Ицхак Садр заявил, что руководство ведет переговоры по услугам Starlink для восстановления связи в секторе Газа. В результате многочисленных массированных атак Израиля анклав остался практически без мобильной связи и интернета.

Чиновник добавил, что в ПНА рассчитывают также на логистическое содействие Египта. Ведутся переговоры, чтобы оборудование Starlink возможно было бы провезти через контрольно-пропускной пункт «Рафах».

До этого сообщалось, что Илон Маск без слов прокомментировал в Twitter (Х) заявление главы Минфина США Джанет Йеллен о возможности Вашингтона оказывать поддержку одновременно Израилю и Украине. Под твитом одного из пользователей он поставил восклицательный знак.