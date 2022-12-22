Hill: Украину со стороны США может ожидать «участь» Афганистана

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Издание Hill заявило, что США в отношении Украины могут начать действовать так, как это было при выводе войск из Афганистана. Для Вашингтона важно действовать в своих интересах, отметил в публикации ее автор Харлан Ульман.

Обозреватель издания подчеркнул, что ряд представителей Пентагона считают украинский конфликт битвой «большой России против маленькой России».

Это означает, что Украина навряд ли сможет одержать верх над сильной Россией в случае длительного конфликта, — написал журналист.

По мнению Ульмана, поддержка Киева Вашингтоном рассчитана на то, что Украина сможет обороняться и выживать. При этом пакеты помощи США не предусматривают «выдворения России со всех или большей части контролируемых ей территорий в Крыму и Донбассе». Также в Вашингтоне не желают провоцирования эскалации со стороны Москвы, добавил автор публикации.

Ульман также задался вопросом, сохранят ли сплоченность США и НАТО в случае, если конфликт на Украине затянется надолго.

Ранее конгрессмен-республиканец Пол Госар заявил, что США должны заниматься собственными проблемами внутри государства и в последнюю очередь реагировать на просьбы помощи от Украины. Он добавил, что у американцев «99 проблем, но Украине — не одна из них». По его словам, американское руководство должно решать проблемы с инфляцией, мигрантами и коррупцией.