Харви Вайнштейну добавили 16 лет тюрьмы по делу об изнасиловании Продюсер Харви Вайнштейн приговорен к 16 годам заключения за изнасилование

Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Американского кинопродюсера Харви Вайнштейна приговорили к 16 годам тюремного заключения по делу об изнасиловании. Об этом сообщает газета The New York Times. По данным издания, срок будет добавлен к 23 годам заключения, к которым продюсер был приговорен в 2020 году по обвинениям в насильственных действиях сексуального характера.

Сторона защиты потребовала нового судебного разбирательства. По мнению адвокатов, присяжные были неверно проинструктированы и им не предоставили ряд доказательств.

Первый судебный приговор был вынесен Вайнштейну в 2020 году. Тогда продюсер получил 23 года тюрьмы за изнасилование и принуждение к оральному сексу. В декабре 2022 года его признали виновным еще в трех преступлениях сексуального характера. Продюсера уличили в сексуальных посягательствах, «принуждении к оральному совокуплению» и совершении еще одного преступления сексуального характера в отношении женщины. При этом пострадавшая актриса в деле фигурировала под вымышленным именем Джейн Доу.

В феврале 2023 года эта же актриса обвинила Вайнштейна в пытках и незаконном лишении свободы.