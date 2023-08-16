Группа The Killers извинилась за призыв к братству с русскими

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Л/Global Look Press

Американская группа The Killers принесла извинения за призыв к братству с русскими, после которого грузинские фанаты освистали музыкантов. Участники The Killers в своем заявлении в социальной сети Twitter (Х) заявили, что «не хотели никого расстраивать».

Ранее солист группы Брэндон Флауэрс во время концерта в Грузии призвал зрителей дружить с Россией, после того как фанаты выразили протест из-за приглашения на сцену российского музыканта. The Killers завершила выступление под визги и выкрики.

Мы признаем, что комментарий, подразумевающий, что все зрители и фанаты The Killers являются «братьями и сестрами», может быть неверно истолкован. Мы не хотели никого расстраивать и приносим свои извинения, — говорится в заявлении группы.

Ранее стало известно, что актера Виталия Гогунского, известного по роли Кузи в сериале «Универ», не пустили в Грузию. Авторы видео в соцсетях уверяют, что актера завели в самолет под пограничным конвоем в аэропорту Тбилиси. Директор артиста Табриз Шахиди добавил, что решение власти Грузии приняли по политическим причинам. Гогунскому предстояло участвовать в съемках проекта в Грузии, однако артист не смог выйти в город.