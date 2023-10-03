«Готовы к наступлению»: в США раскрыли планы России против Украины Полковник Макгрегор: Россия подготовила сотни новых соединений для наступления

Фото: МО РФ

Россия подготовила сотни новых соединений на востоке Украины для будущего наступления, предположил экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom. По его словам, в настоящее время ВС России готовы наступать на запад Украины.

Плохие новости для нас (США. — NEWS.ru) заключаются в том, что к этому моменту Россия уже подготовила сотни новых соединений на востоке Украины. Это означает, что идет подготовка для крупного наступления, — отметил полковник.

Он пояснил, что российская армия отсиживалась в обороне много месяцев, а поскольку сейчас ее ничего не сможет остановить, может атаковать. Экс-советник Пентагона считает, что чиновники Белого дома будут уверять в неспособности ВС России атаковать, однако, по его мнению, это нелепо.

Украинцы погибают как мухи. Каждый раз, когда они поднимают голову, они умирают. Русские однозначно готовы к наступлению, — подчеркнул Макгрегор.

Ранее американский журналист Гарланд Никсон заявил, что наступление ВС России приведет к ликвидации Украины. По его словам, тактика российских военных измотает Киев до такой степени, что в конце концов приведет к падению страны. Журналист считает, что сейчас конфликт выглядит как спарринг между двумя боксерами. Как только у президента Украины Владимира Зеленского закончатся силы и он будет истощен, его собьют с ног, заключил эксперт.