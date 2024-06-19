Госдеп поддержал продажу ракет Тайваню Пентагон: Госдеп США одобрил продажу Тайваню ракет Switchblade 300 на $60 млн

Фото: МО США

Госдеп США одобрил возможную продажу Тайваню барражирующих боеприпасов Switchblade 300 на сумму около $60,2 млн, передает пресс-служба профильного правительственного ведомства, входящего в структуру Пентагона. По их информации, в сделку могут включить сопутствующее оборудование.

Госдеп одобрил возможную продажу офису культурного и экономического представителя Тайбэя систем Switchblade 300 и сопутствующего оборудования на сумму около $60,2 миллиона, — следует из сообщения.

Тайвань запросил у Вашингтона 720 ракет и 101 систему контроля, подчеркнули в ведомстве. Госдеп также поддержал продажу беспилотников ALTIUS 600M-V еще на $300 млн.

Ранее военный эксперт полковник в отставке Виктор Литовкин предположил, что Китай не собирается нападать на Тайвань, так как поддерживает с островом серьезные экономические связи. Так он прокомментировал заявление президента США Джо Байдена о том, что Белый дом может направить военных на помощь партнеру в случае применения силы КНР. По мнению военного эксперта, Вашингтон будет и дальше пытаться «направить Китай и Тайвань друг на друга». Однако Соединенные Штаты не намерены вступать с китайскими властями в войну.