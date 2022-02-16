Госдеп обеспокоился высказыванием Путина о геноциде в Донбассе

Несогласие с оценками представителей российского руководства о геноциде, который якобы имеет место в Донбассе, выразил Госдепартамент США. Позицию дипломатического ведомства выразил его официальный представитель Нед Прайс в ходе регулярного брифинга. Он подчеркнул, что для таких оценок нет оснований.

Мы в особой степени обеспокоены заявлениями президента РФ Владимира Путина и других российских официальных лиц о «геноциде» в Донбассе. Заявления об этом лишены каких-либо оснований, — сказал Прайс.

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем заявил, что считает происходящее в Донбассе геноцидом. Таким образом он сравнил ситуацию на юго-востоке Украины с Югославией 1990-х годов.

Такую оценку ситуации в Донбассе Путин делаeт не в первый раз. В конце прошлого года российский лидер указал на прoдвижение украинскими властями русофобских идей. Он подчеркнул, что этo первый шаг к геноциду, который напрямую угрожает Донбаcсу.