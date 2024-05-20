Голливудская актриса заявила, что ее навещает призрак Мэттью Перри Актриса Кортни Кокс заявила, что ее навещает призрак Мэттью Перри

Фото: D. Long/ZUMAPRESS.com

Мэттью Перри

Американская актриса Кортни Кокс заявила, что иногда призрак ее умершего коллеги по сериалу «Друзья» Мэттью навещает ее. Об этом она рассказала в интервью телеканалу CBS. Кокс назвала Перри одним из самых смешных людей в мире и человеком с огромным сердцем. Она отметила, что чувствует присутствие своего друга даже после его смерти.

Я так благодарна, что у меня была возможность так тесно работать с ним на протяжении многих лет. Он часто навещает меня, если верить в это (призраков. — NEWS.ru), — сказала Кокс.

Ранее бывшая возлюбленная и помощница Перри Кейти Эдвардс рассказала, что звезда сериала «Друзья» больше всего на свете мечтал стать отцом. Она поделилась, что последний раз видела экс-бойфренда в одном из небольших баров незадолго до его кончины. Тогда он заявил ей, что помолвлен, однако ее эта новость не удивила, поскольку он всегда хотел создать семью.

Актер скончался 28 октября 2023 года. Как сообщалось, утром в день смерти актер занимался спортом — играл в пикбол. После возвращения домой он отправил своего помощника по делам. Когда тот вернулся, Мэттью уже был мертв — его тело находилось в джакузи. Спасатели прибыли на вызов об остановке сердца.

В январе полиция Лос-Анджелеса закрыла дело о смерти Мэттью Перри после того, как было установлено, что актер умер от острого воздействия кетамина. Его смерть признана несчастным случаем. В отчете о вскрытии уточняется, что факторами, способствовавшими смерти актера, стали также утопление, ишемическая болезнь сердца и воздействие препарата, используемого для лечения расстройств, связанных с употреблением опиоидов.