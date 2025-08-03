Глубоководный «Орфей» погрузился в тайны Мирового океана

Автономный подводный аппарат стартапа Orpheus Ocean совершил прорыв в исследовании Марианской впадины, достигнув глубины 11 тысяч метров и изучив ранее недоступные участки морского дна, пишет Phys.org. Экспедицию организовал Институт океанических исследований при Университете Род-Айленд (OECI) совместно с Национальным управлением океанических и атмосферных исследований (NOAA), Бюро менеджмента энергии океана (BOEM) и Геологической службой США.

В ходе экспедиции были обнаружены залежи ценных полиметаллических конкреций, содержащих марганец, никель и кобальт. Эти находки подтвердили ранее существовавшие лишь в теории предположения о минеральных ресурсах самой глубокой точки Мирового океана.

Исследования проводились с борта научного судна Nautilus с применением инновационных технологий, разработанных при участии Океанографического института Вудс-Хол (WHOI) и NASA. Компактный автономный аппарат Orpheus Ocean продемонстрировал преимущество перед батискафами, сделав глубоководные исследования более доступными.

Однако специалисты отмечают сохраняющиеся технологические риски. Речь идет об уязвимости оборудования на экстремальных глубинах и необходимости регулярных экспедиций для получения актуальных данных.

Ранее в Средиземном море у побережья Франции на глубине 2567 метров был обнаружен затонувший корабль XVI века. Находка была сделана в районе коммуны Раматюэль (регион Прованс — Альпы — Лазурный берег) во время учений ВМС Франции в марте этого года.