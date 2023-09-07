Главная соратница Байдена согласилась занять его место Харрис заявила о готовности сменить Байдена на посту президента США

Фото: Shawn Thew - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Камала Харрис

Вице-президент США Камала Харрис заявила о готовности занять пост главы государства. В интервью CBS News она подчеркнула, что пойдет на это, если будет необходимость.

Да, если возникнет нужда. Но Джо Байден будет в порядке, — сказала чиновница.

Должность вице-президента США является второй по важности в системе исполнительной власти страны, хотя ее функции весьма ограничены. Вице-президент избирается в паре с президентом, причем, в отличие от последнего, не имеет ограничений по количеству сроков.

Конституция не наделила вице-президента серьезными полномочиями, однако, согласно американскому законодательству, именно вице-президент занимает пост главы государства, если тот не в состоянии выполнять свои обязанности. К примеру, после убийства 35-го президента США Джона Кеннеди страну возглавил вице-президент Линдон Джонсон. Всего за историю Соединенных Штатов девять вице-президентов стали во главе страны после смерти или отставки предшественников.

Ранее президент США Джо Байден во время телеинтервью допустил очередную оговорку, перепутав Россию с Украиной. Так, он предложил Москве «разумный путь» в НАТО. Глава государства быстро понял, что ошибся, извинился и исправился.