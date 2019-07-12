https://static.news.ru/photo/7eb87956-a428-11e9-b796-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Bayne Stanley/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Руководитель программы 737 MAX Эрик Линдблад уходит в отставку. Его место займёт Марк Дженкс, сообщил президент подразделения «коммерческих самолётов» Boeing Кевин Маккаллистер.

Я благодарен Эрику Лидбланду за его лидерство и неустанную поддержку программы 737 в последние 12 месяцев, в это время он сталкивался и отвечал на ряд сложнейших вызовов, — приводит РИА Новости заявление Маккаллистера.

Сообщается, что Линдблад 34 года проработал в компании Boeing.

Полёты 737 МАХ приостановлены в США и многих других странах после двух авиакатастроф с участием этих самолётов. В марте Boeing этой модификации, принадлежащий авиакомпании Ethiopian Airlines, потерпел крушение недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт. В результате трагедии погибли все пассажиры и члены экипажа лайнера — 157 человек.

В ноябре 2018 года разбился такой же самолёт индонезийской Lion Air. После катастрофы около 20 стран закрыли свою территорию для пролёта самолётов этой модели, многие авиакомпании приостановили эксплуатацию Boeing 737 МАХ 8.

В настоящее время Федеральное авиационное управление США ввело запрет на эксплуатацию этой модели. Boeing занимается устранением этих недочётов и обновила программу обучения пилотов.

Как писал News.ru, поставки Boeing 737 сократились более чем вдвое после двух авиакатастроф. Компания продала с начала этого года 239 коммерческих самолётов, а во второй половине — только 90.