Глава Госдепа США оценил возможность участия РФ в саммите G7

https://static.news.ru/photo/75e72ae0-bbb3-11ea-8b04-fa163e074e61_660.jpg Майк Помпео Фото: Jim LoScalzo/CNP/AdMedia/Global Look Press

Госсекретарь США Майк Помпео оценил идею президента Дональда Трампа пригласить Россию на саммит G7, который запланирован на сентябрь.

По словам Помпео, РФ «приносила проблемы», будучи в составе сообщества, и продолжает «представлять риск» для США вне его. В то же время он отметил, что Вашингтону необходимо разговаривать с Москвой.

Президент (США) решает, какие гости приедут на саммит, это его решение, и я, конечно, оставлю это на его усмотрение. Но я уверен, что очень важно чаще взаимодействовать с Россией, — цитирует РИА Новости главу Госдепа.

О намерении пригласить на саммит G7 Россию Трамп объявил в конце мая. По его словам, этого требует здравый смысл. Хозяин Белого дома пояснил, что половина встреч «семёрки» посвящена России и актуальные вопросы было бы решать намного легче, если бы на них присутствовал президент РФ Владимир Путин.

Трамп также назвал причину, по которой экс-президент США Барак Обама и вице-президент Джо Байден в своё время настаивали на исключении России из G8. Она состояла в том, что Москва фактически полностью переиграла их на внешнеполитической арене.

Идею Трампа о приглашении России на саммит G7 не поддержали в Великобритании, Канаде и Франции. Против этого также высказалась Украина. В Киеве заявили, что сам факт участия РФ даже в качестве гостя станет подтверждением верности её политики.

Как писал NEWS.ru, в Кремле об инициативе Трампа осведомлены. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что все нюансы приглашения РФ на саммит будут обсуждаться по дипломатическим каналам.