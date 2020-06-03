Песков: участие России в саммите G7 обсудят по дипканалам

https://static.news.ru/photo/fd073678-a5b0-11ea-8335-fa163e074e61_660.jpgДмитрий ПесковФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Тема вероятного участия президента Владимира Путина в саммите «Большой семёрки» (G7) пока не обсуждалась. Её предстоит проработать дипломатам РФ и США, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Так он ответил на вопрос о том, принято ли решение об участии в саммите G7.
Эта тема будет обсуждаться по дипломатическим каналам, — цитирует Пескова РИА Новости.
Ранее Трамп сообщил, что переносит проведение саммита «Группы семи» с июня на сентябрь 2020 года и планирует пригласить на него представителей ещё четырёх стран, включая РФ. Позднее он объяснил это требованием здравого смысла, так как «половина встреч посвящена России». Вопросы, связанные с ней, решать без её участия малоэффективно, считает президент Соединённых Штатов.
В Кремле, в свою очередь, ответили, что не вполне понимают, в каком статусе лидер США рассчитывает увидеть на саммите Путина. Поэтому, как писал NEWS.ru, в Москве ждут разъяснений его позиции от американских дипломатов.