Гейтс ответил на обвинения в его «причастности» к пандемии коронавируса

https://static.news.ru/photo/9ad5afbc-cd73-11ea-ae94-fa163e074e61_660.jpg Билл Гейтс Фото: Qin Lang/Xinhua/Global Look Press

Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс прокомментировал слухи о его причастности к пандемии коронавирусной инфекции, «уничтожении населения Земли с помощью вакцины», а также глобальной чипизации и слежке за людьми.

Это удручающая комбинация пандемии, социальных сетей и людей, которые ищут очень простое объяснение. Так что всё просто переворачивается с ног на голову. Они говорят: окей, мы делаем деньги, значит, мы пытаемся убивать людей с помощью вакцин, — привели пояснение Билла Гейтса в РИА Новости со ссылкой на его выступление на американском телеканале CNN.

Он отметил, что его фонд отдал $250 млн на борьбу с распространением коронавирусной инфекции.

Как сообщает Businessinsider.com, накануне, 22 июля 2020 года, Билл Гейтс также выступил на телеканале CBS в передаче «Вечерние новости CBS с Норой О'Доннелл».

Сообщения в социальных сетях о вас и о коронавирусе считаются наиболее распространённой ложной информацией о COVID-19. Для ясности, вы хотите разработать вакцину, чтобы вы могли имплантировать микрочипы людям? — спросила Нора О'Доннелл у миллиардера.

Билл Гейтс ответил, что он не знает откуда могли пойти такие слухи и почему они так массово распространились. Он назвал подобные теории заговоров крайне наивными и «глубоко ироничными». Основатель Microsoft отметил, что главный инфекционист США Экнтони Фаучи солидарен с его мнением об этих теориях.

Как писал NEWS.ru ранее, криминолог Владимир Овчинский рассказал, что во всём мире проходят акции против Билла Гейтса. Его обвиняют в желании устроить геноцид против человечества с помощью вакцинации и всеобщего чипирования населения Земли. Так, например в Мельбурне, в Австралии, прошла акция «Арестуйте Билла Гейтса!». Криминолог отметил, что митинги и протесты «против программы геноцида Билла Гейтса» проходят в различных странах мира. А 10 апреля 2020 года на сайте Белого дома США появилась петиция, в которой американцы призывали арестовать миллиардера. Её подписали более 500 тысяч человек. После выпусков программы «Бесогон.TV» к зарубежному сообществу присоединилось и российское.