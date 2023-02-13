Фургон врезался в толпу людей в Нью-Йорке

Фото: Bruce Cotler/Keystone Press Agency/Global Look Press

Фургон врезался в толпу людей в нью-йоркском районе Бруклин, передает ABC7NY. По данным полиции, по меньшей мере восемь человек получили травмы, два гражданина госпитализированы в критическом состоянии. Водитель машины попытался покинуть место преступления, однако полиция позже смогла его задержать.

Несколько человек были сбиты фургоном в Бруклине. По словам полицейских, водитель вел себя неадекватно перед инцидентом, — указано в сообщении.

Согласно предварительной информации, виновником происшествия стал бездомный, проживавший в грузовике. Когда правоохранители попытались его задержать, он заявил им, что хочет умереть, и свернул на пешеходную часть дороги. В настоящее время подозреваемого осматривают врачи: не исключено, что он страдает от психических заболеваний.

10 февраля в Иерусалиме водитель за рулем автомобиля протаранил автобусную остановку с людьми, погибли шестилетний ребенок и 20-летний мужчина, пять человек ранены. СМИ сообщили, что 31-летний водитель автомобиля из восточной части города действовал намеренно. Его ликвидировали прибывшие на место полицейские. Власти Израиля расценили происшествие как террористический акт.