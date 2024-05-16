Вселенная «Джона Уика» пополнится новым спин-оффом Lionsgate снимет спин-офф «Джона Уика» о слепом наемнике Каина

Фото: Lionsgate/Keystone Press Agency/Global Look Press

Кинокомпания Lionsgate начала работу еще над одним спин-оффом «Джона Уика», пишет Deadline. По данным издания, сюжет будет построен вокруг истории о слепом наемном убийце Каина, которого зрители увидели в четвертой части франшизы. Его роль исполнил китайский актер Донни Йен.

Ожидается, что съемки картины начнутся в Гонконге в следующем году. В новом фильме покажут жизнь Каина после событий фильма «Джон Уик 4», где он становится свободным от своих обязательств перед Высшим столом. Другие подробности проекта не приводятся.

Сценарий боевика напишет Роберт Аскинс, работавший над «Академией «Амбрелла». Продюсерское кресло займут работавшие ранее над франшизой о наемнике «Баба-яга» Бэзил Иваник и Эрика Ли.

Lionsgate вскоре планирует выпустить в прокат другой спин-офф из вселенной «Джона Уика» — боевик «Балерина» с испанской актрисой Аной де Армас. Премьеру несколько раз переносили. По последним данным, фильм выйдет в июле 2025-го.

Кроме того, стало известно, что франшиза «Джон Уик» превратится в мультсериал. По словам вице-председателя компании Lionsgate Майкла Бернса, такой пересмотр картин позволит вызвать дополнительный интерес к ним у аудитории и привлечь новых фанатов.