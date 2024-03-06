Фанатов «Сумерек» ждёт сюрприз Deadline: по саге «Сумерки» снимут мультсериал

Фото: FSN-B/www.filmstills.net/Global Look Press

Фанатов «Сумерки» ждёт мультсериал по мотивам вампирской саги, заявил вице-председатель компании Lionsgate Майкл Бернс во время пресс-конференции Morgan Stanley. По данным Deadline, аналогичная участь ждет франшизу «Джон Уик» с Киану Ривзом в главной роли.

По словам Бернса, такой пересмотр картин позволит вызвать дополнительный интерес к ним у аудитории и привлечь новых фанатов.

Ранее стало известно, что автор серии романов про вампиров Стефани Майер заявила о планах написать еще два романа по вселенной «Сумерек». Первые четыре романа о вампире Эдварде и девушке Белле более четырех лет были в числе самых продаваемых книг. В общей сложности поклонники саги купили свыше 160 млн экземпляров, которые перевели на 49 языков. Популярности добавили и фильмы «Сумерки» с Робертом Паттинсоном и Кристен Стюарт в главных ролях.

Новый роман уже занял первое место в списке бестселлеров по версии USA Today. В первую неделю было продано более миллиона его копий. Произведение посвящено жизни вампира Эдварда до встречи с Беллой Свон. Также поклонники смогут узнать, почему он позволил себе в неё влюбиться, заранее зная, что подвергает жизнь девушки опасности.