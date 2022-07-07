Fox News: в подорожании топлива в США виновен Байден, а не Путин Журналист Fox News Карлсон: в ценах на бензин в США виновата политика Байдена

Фото: Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

К подорожанию топлива в США привела политика президента Джо Байдена. Российский лидер Владимир Путин не имеет к этому никакого отношения, хотя хозяин Белого дома винит в сложившейся ситуации именно его, заявил обозреватель Такер Карлсон в эфире телеканала Fox News.

Он отметил, что США богаты природными ресурсами, нефти и газа у них «полным полно». Однако внезапно выявилась их нехватка и цены на них выросли. Байден обвинил в этом Путина, но это «явная ложь».

Карлсон подчеркнул, что топливо в США начало дорожать задолго до проведения Россией спецоперации на Украине. Согласно исследованию компании GasBuddy, цены на него за период с ноября 2020 года по ноябрь 2021-го выросли на 66%. Обозреватель предположил, что к этому привели возврат США в парижское соглашение по климату, из которого они вышли при президенте Дональде Трампе, отмены проектов нефтепроводов и иные причины.

Джо Байден начал кричать: «Это цены Путина, Путин сделал это». Но это такой идиотизм! Настолько явная ложь, что никто не поверил в это — даже те, кто хотел поверить, кто голосовал за Байдена, — сказал Карлсон.

Ранее обозреватели издания Boston Herald порекомендовали Байдену пройти вводный курс экономической теории в университете. По их мнению, американский лидер не понимает принципов работы рыночной экономики. Его обвинения в адрес России в росте цен на топливо свидетельствуют о том, что хозяин Белого дома даже не пытается разобраться в истинных причинах проблемы.