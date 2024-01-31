Fox News: Трампа выдвинули на Нобелевскую премию мира

Фото: Jeenah Moon/XinHua/Global Look Press

Экс-президента США Дональда Трампа выдвинули на Нобелевскую премию мира, сообщает Fox News. По данным телеканала, политика номинировала член палаты представителей от Республиканской партии Клодия Тенни, представляющая штат Нью-Йорк.

По мнению Тенни, основанием для выдвижения Трампа можно считать содействие подписанию «Авраамовых соглашений», послуживших основой для нормализации отношений между Израилем и рядом арабских государств. Политик заявила, что усилия бывшего главы Белого дома в этом направлении «беспрецедентны», но до сих пор не получили должного признания Нобелевского комитета.

Согласно данным издания, Трампа несколько раз номинировали на Нобелевскую премию мира за участие в подписании упомянутых соглашений, однако до настоящего времени награду политик все еще не получил.

Ранее сообщалось, что лауреат Нобелевской премии мира Мухаммад Юнус получил полгода тюремного заключения по делу о нарушении трудового законодательства. По данным СМИ, наказание также назначили главе компании Grameen Telecom, основанной Юнусом, Ашрафулу Хасану, его приговорили к такому же сроку заключения и штрафу в $272. Мухаммад Юнус получил Нобелевскую премию мира в 2006 году за вклад в экономическое развитие.