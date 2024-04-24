ФБР оценило риск аналогичного «Крокусу» теракта в США Директор ФБР Рэй не исключил похожий на атаку в «Крокусе» теракт в США

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Федеральное бюро расследований США все больше обеспокоено из-за возможности терактов в стране после атаки в подмосковном «Крокус Сити Холле», заявил NBC News директор ФБР Кристофер Рей. Он допустил, что такое нападение может произойти, при этом оно бы не сильно отличалось от случившегося в России.

Мы все больше обеспокоены возможностью какой-то скоординированной атаки здесь, [в США], которая может не сильно отличаться от того, что мы видели в российском концертном зале несколько недель назад из-за нападения ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в РФ. — NEWS.ru), — заявил Рей.

Директор ФБР добавил, что риск террористической атаки в США неуклонно повышался после начала военной операции Израиля против Палестины. В особенности это касается одиночных и небольших групп экстремистов, отметил Рей. При этом последние десять лет США считали вероятность терактов в общественных местах «крайне незначительной».

Вечером 22 марта вооруженные люди ворвались в концертный зал «Крокус Сити Холл» и открыли огонь по людям. После этого они подожгли здание и скрылись. В результате теракта погибли 145 человек, еще более 500 пострадали.

Ранее Генпрокуратура России сообщила, что риски совершения терактов и диверсий на территории страны возросли. В ведомстве также назвали недостаточными принимаемые меры по противодействию террористическим угрозам.