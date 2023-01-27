Facebook и Instagram перестали считать «Азов» опасной организацией

Фото: James Sprankle/ТАСС

Компания Meta (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) исключила полк «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) из списка опасных лиц и организаций в соцсетях Facebook и Instagram (деятельность соцсетей в РФ запрещена). Представители военного формирования теперь смогут публиковать свой контент в соцсетях, не опасаясь его удаления, передает The Washington Post.

Последнее изменение исключило «Азов», украинскую ультраправую военную группировку, из списка опасных лиц и организаций, составленного социальным медиа-гигантом. Это изменение позволит членам полка «Азов» создавать учетные записи в Facebook и Instagram и публиковать контент, не опасаясь его удаления, если только он не нарушает правила компании в отношении контента. Этот шаг также позволит другим пользователям открыто хвалить и поддерживать работу группировки, — пишет издание.

Meta утверждает, что сейчас полк «Азов» отделен от крайне правого националистического одноименного движения. При этом его основателя Андрея Билецкого компания по-прежнему оставляет в списке опасных лиц.

Ранее сообщалось, что полк «Азов» на Украине решили возродить. Уже сформированы два батальона, третий еще не завершил этот процесс. В настоящее время в составе ВСУ есть подразделения под названием «Азов», сформированные из добровольцев и относящиеся к территориальной обороне, не имеющие отношения к основному составу полка.