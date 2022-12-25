На Украине решили возродить «Азов» «Военное обозрение»: на Украине решили возродить «Азов»

Фото: Vyacheslav Madiyevskyi/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооружённые силы Украины

На Украине решили возродить полк «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), сообщает «Военное обозрение». По информации издания к настоящему моменту уже сформированы два батальона, формирование третьего — в процессе.

Мы ждем мотивированных добровольцев, желающих защищать Украину в рядах профессионального подразделения, — цитирует издание представителя полка.

Подчеркивается, что в составе военного формирования уже есть бойцы, находившиеся на заводе «Азовсталь» в Мариуполе.

В настоящее время в составе ВСУ имеются подразделения под названием «Азов», сформированные из добровольцев и относящиеся к территориальной обороне, не имея никакого отношения к основному составу полка. Таким образом, на данный момент имеются два «Азова», один из которых — в составе украинской армии, второй — в составе Нацгвардии.

Ранее стало известно, что проект бюджета США на 2023 год запретил выделение средств для батальона «Азов». В 2015 году Конгресс США принял поправку, запрещающую финансировать «Азов», в законе о дополнительных ассигнованиях Украине на 2022 год такая формулировка отсутствовала.

В документе также говорится, что на бюджетную и инфраструктурную поддержку Украины отводится $13,37 млрд, еще $2,4 млрд — для украинских беженцев.