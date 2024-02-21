«Это разрушает Америку»: Карлсон предупредил США о большой угрозе Карлсон: нелегальная миграция имеет разрушительные последствия для США

Фото: Jon Putman/Keystone Press Agency/Global Look Press

Граница между США и Мексикой

Нелегальная миграция в США находится на самом высоком уровне за всю историю страны, заявил американский журналист Такер Карлсон в интервью изданию Blaze, запись которого опубликована на его странице в Twitter (X). По его словам, наплыв мигрантов разрушает Америку.

За последние 15 лет сюда приехали нелегально десятки миллионов людей, и никто из них никогда не уедет. В основном они приезжают из беднейших стран планеты. Мы ничего о них не знаем. <...> Это разрушает Америку, — сказал журналист.

Карлсон добавил, что ни руководство США, ни сами американцы ничего не делают для решения проблемы. По мнению журналиста, власти намеренно открывают границы для мигрантов.

Американских граждан заменяют иностранцами, которых поощряют вступать в армию, — пояснил он.

Карлсон также высказался о смерти оппозиционера Алексея Навального, умершего в исправительной колонии «Полярный волк» Ямало-Ненецкого автономного округа. Журналист заявил, что никогда не интересовался личностью политика. Он добавил, что считает «идиотами» тех, кто обвиняет правительство России в причастности к смерти осужденного. По его мнению, такие люди «ничего не знают».