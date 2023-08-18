«Это приведет к смерти»: в США оценили использование F-16 на Украине

Фото: Iranian Army Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

Эффект от использования Вооруженными силами Украины истребителей F-16 в зоне боевых действий будет нулевой, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью телеканалу РЕН ТВ. По его словам, это оружие не «супер впечатляющее» и к тому же старое, изобретенное еще в 1970-х годах.

У России есть значительные ресурсы для сражений, также у России есть явное преимущество в воздушном пространстве. И мы можем взглянуть на стратегическое поражение Украины. Какой эффект будет у F-16 в такой ситуации? Да никакой! Нулевой, — сказал Риттер.

Истребители F-16, которые Нидерланды и Дания планируют поставить Киеву, очень старые. Сейчас они находятся на последнем периоде срока своего технического обслуживания, отметил экс-разведчик. При этом, даже если такие истребители поступят ВСУ, украинские пилоты не смогут использовать весь их потенциал.

Это будут очень неопытные пилоты, которые ограничены в своих возможностях. Это точно не принесет никакого эффекта в предстоящих сражениях. Это приведет к смерти украинских пилотов, — отметил Риттер.

Ранее издание The Netherlands Times сообщило, что Вашингтон официально одобрил поставки Украине истребителей американского производства F-16 из Нидерландов. При этом журналисты подчеркивают, что процесс передачи самолетов займет долгие месяцы.