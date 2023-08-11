«Это был сигнал»: российские корабли у Аляски испугали США Экс-советник главы Пентагона Макгрегор: российские корабли у Аляски испугали США

Фото: МО РФ

Группа российских и китайских кораблей, появившаяся у берегов Аляски, встревожила США, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom. Он отметил, что таким образом Москва послала Вашингтону сигнал. По словам Макгрегора, Россия продемонстрировала, что ее корабли могут заплывать в чужие территориальные воды, что США делали годами.

Я думаю, что это был сигнал для нас. Что они тоже могут сделать то, что мы делали годами. Мы заплываем в чужие территориальные воды или двигаемся вдоль их границ. Мы периодически проходим Тайваньский пролив на наших собственных военных кораблях, — объяснил Макгрегор.

Экс-советник Пентагона сравнил Вашингтон со школьным хулиганом, который держит всех в страхе. Теперь задира наконец-то получил сдачи и не может осознать, как действовать дальше, добавил Макгрегор.

Ранее экс-советник главы Пентагона заявил, что США допустили большую ошибку, недооценив Россию. По его словам, американские власти упустили из внимания все изменения, которые произошли в РФ за последние 20 лет.

Макгрегор добавил, что Запад даже не представлял, что у России крупная военно-техническая база для создания новейших видов вооружения. Кроме того, США были уверены, что население страны не поддерживает руководство, в чем ошиблись, заключил он.