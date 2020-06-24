Эксперты заявили, что коронавирус в США снова «вышел из-под контроля»

https://static.news.ru/photo/fb1d6fea-b62b-11ea-9ab0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Главный инфекционист США Энтони Фаучи сообщил тревожные новости о пандемии коронавирусной инфекции на территории страны. По его словам, всплеск распространения заболевания наблюдается в целом ряде штатов. На сегодняшний день в США в результате заражения уже погибли более 120 тысяч человек.

Как отметил специалист, коронавирус продолжает хаотично распространяться по нескольким причинам, в частности, потому что американцы не соблюдают правила социального дистанцирования. К тому же многие штаты вышли из режима изоляции и «открылись», не имея ни адекватного тестирования, ни системы по отслеживанию так называемых «контактных» групп граждан. Фаучи подчеркнул, что вирус сам по себе не исчезнет. Он с самого начала пандемии распространялся по США неравномерно, и сейчас ситуация не изменилась. Как заявил доктор, Нью-Йорк справляется с эпидемией хорошо, но появляются другие части страны, вызывающие обеспокоенность. В течение следующих двух недель в новых «очагах» сложится ситуация, которая покажет возможность Америки противостоять новым скачкам. В качестве примера «тревожных штатов» Фаучи привёл Техас, Флориду и Аризону.

Главный эксперт по инфекционным заболеваниям США заявил, что никакой второй волны распространения COVID-19 ещё нет — страна находится в середине первой. Положение дел может стать хуже к зиме, учитывая опасность воздействия на пандемию сезонной эпидемии гриппа. Также Фаучи заявил, что вакцину в Штатах необходимо создать до конца января. На появление препарата в 2021 году он смотрит с «осторожным оптимизмом».

С экспертом согласился директор Центров по контролю и профилактике заболеваний Роберт Редфилд. По его оценкам, Америка старается прилагать максимум усилий для борьбы с болезнью. На эту цель уже потрачено 7 млрд долларов. Однако, несмотря на все старания, государство не контролирует COVID-19, ведь ровно в половине штатов наблюдается рост заболеваемости. Редфилд объясняет это несколькими факторами: слишком ранее снятие ограничений в попытке спасти экономику и политическая активность, выросшая на фоне протестов против расизма и полицейского произвола.

Но многие граждане США ходят не на митинги, а на предвыборные встречи с президентом Дональдом Трампом. И на протестах, и на этих встречах люди забывают об использовании средств индивидуальной защиты. Фаучи именно такое поведение видит главной угрозой для США. Он сказал, что есть только две верных модели поведения: «План А: не идите в толпу. План Б: если уж идёте, то обязательно наденьте маску», передаёт «МК».

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае. На сегодняшний день COVID-19 заразились более 9,2 млн человек по всему миру. РФ занимает третью строчку по количеству инфицированных с 606 881 подтверждённым диагнозом. На первом месте США — 2 347 022 человека, на втором Бразилия — 1 145 906. Также в первой десятке стран — Великобритания, Испания, Италия, Индия, Перу, Иран, Чили.

Как ранее писал NEWS.ru, в США планируют начать завершающую стадию клинических испытаний трёх вакцин против коронавируса.