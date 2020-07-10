Эксперты сообщили о главной угрозе для американской экономики

https://static.news.ru/photo/00d0e160-c275-11ea-bed1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jim West/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Главной угрозой для экономики Соединённых Штатов Америки является отмена пособий по безработице. Такое мнение высказали специалисты в экономической области в ответ на заявление сенатора от штата Огайо, республиканца Роба Портмана.

В данный момент американское правительство выплачивает по 600 долларов каждую неделю гражданам, потерявшим работу во время пандемии коронавирусной инфекции. Эта программа финансовой поддержки населения должна прекратиться 31 июля. Власти считают, что выплаты не стимулируют американцев возвращаться к трудовой деятельности.

Сенатор Портман заметил, что человеку, получающему примерно 50 тысяч долларов в год, выгоднее иметь страховку по безработице, чем возвращаться к работе.

Однако экономические эксперты с такой позицией несогласны. Они считают, что отмена пособий — это неправильная мера, которая может повлечь за собой негативные последствия и оказать разрушительное воздействие на спрос. По словам специалистов, люди не смогут платить за аренду и покупать продукты, что поставит экономику США под серьёзную угрозу.

Дебаты по поводу пособий продолжаются, например, некоторые сенаторы предлагают выплачивать временное вознаграждения за возвращение на работу в размере 450 долларов в неделю, передаёт CNN.

Как ранее передавал NEWS.ru, председатель Федерального резервного банка (ФРБ) Атланты Рафаэль Бостик заявил, что восстановление экономики США, которое началось после снятия ограничительных мер, может значительно замедлиться из-за увеличения числа новых случаев заражения коронавирусом. Он отметил, что Штаты нуждаются в новых мерах поддержки экономики.

Он также добавил, что на сегодняшний день страна нуждается в новых программах поддержки экономики. В 2020 году значительная часть мер помощи бизнесу и домовладельцам завершит своё действие.

На данный момент на территории США зафиксировано 3,1 млн заражённых коронавирусной инфекцией и 133 тыс. жертв пандемии. По этому показателю страна занимает первое место в мире.