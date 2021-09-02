Стало известно, почему взорвалась американская ракета Alpha

Частную американскую ракету Alpha взорвали военные после обнаружения ряда неполадок. Об этом «Газете.Ru» сообщил популяризатор космонавтики, основатель сообщества «Открытый космос» Виталий Егоров.

По словам эксперта, подобные взрывы — это принятая в США практика, которую применяют, чтобы минимизировать повреждения на земле.

Как сообщалось, 2 сентября по местному времени (05:59 3 сентября мск) на базе ВВС «Вандерберг» в Калифорнии через несколько минут после старта взорвалась ракета Alpha производства компании Firefly Aerospace.

Егоров пояснил, что на всех американских ракетах есть система прекращения полёта, которая срабатывает по команде с земли.

На кадрах полёта виден сбой в работе двигателей, после чего произошёл взрыв. Скорее всего, он и был вызван по команде, — считает специалист.

По его мнению, поскольку пуск осуществлялся с военного космодрома, то и ответственными за него также были военные, поэтому они и приняли решение о взрыве.

Ранее ведущий научный сотрудник Института Космических исследований РАН Натан Эйсмонт и глава Института космической политики Иван Моисеев рассказали, что рост числа неудачных запусков ракет-носителей в США связан с отсутствием опыта у частных компаний. Кроме того, аварийность связана с небольшим количеством стендовых испытаний, поскольку тестировать эти ракеты экономически невыгодно.